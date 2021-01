dimanche 17 janvier 2021 • 104 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Deux matchs étaient au programme du CHAN 2020, ce dimanche, au Cameroun. Dans le groupe B, la RD Congo a gagné et la Libye a été accrochée.

La Libye et le Niger ne sont pas parvenus à se départager (0-0) ce dimanche à Douala pour le premier match du groupe B du CHAN 2020. Il s’agit d’un résultat plutôt encourageant pour le Niger qui ne partait pas favori face à son voisin, vainqueur de la compétition en 2014.

Les Léopards remportent le derby

Pays le plus titré dans l’histoire de la compétition (2 sacres), la RD Congo a réussi son entrée au CHAN 2020 et rempli de fierté ses supporters en dominant le Congo (1-0) ce dimanche dans le derby à Douala au Cameroun. Une victoire d’autant plus méritoire qu’elle a été acquise sans 5 Léopards testés positifs au Covid-19 à la dernière minute, dont le capitaine Issama Mpeko (2 joueurs manquaient également à l’appel pour les mêmes raisons chez les Diables Rouges).

Après une première période équilibrée, les hommes de Florent Ibenge ont pris les devants dès le retour des vestiaires grâce à une frappe croisée de Chico Ushindi sur un ballon qui traînait dans la surface (1-0, 46e). L’ailier du TP Mazembe devenait par la même occasion le premier buteur en match officiel dans ce stade de Japoma, construit en vue de la CAN 2021 !

Dans la foulée, le Congolais sortait sur blessure et son remplaçant, Dark Kabangu, n’était pas loin de faire mouche. Malgré ce raté, les Léopards tenaient leur victoire et se hissent en tête du groupe B devant la Libye et le Niger qui ont partagé les points un peu plus tôt (0-0). Rendez-vous jeudi pour Libye-RDC et Congo-Niger.

Pour rappel, le pays-hôte du CHAN 2020, le Cameroun a réussi son entrée dans la compétition en s’imposant, samedi, face au Zimbabwe (1-0) ce samedi à l’occasion du match d’ouverture.

Le Mali s’est aussi imposé sur le même score (1-0) face au Burkina Faso.

