iGFM (Dakar) Le Maroc vise la qualification, ce vendredi contre le Rwanda, lors de la 2e journée du CHAN 2020, dans le groupe C. Le Togo quant à lui, est en danger avant d'affronter l'Ouganda.

La 2e journée du groupe C du CHAN 2020 est au programme ce vendredi. Tenant du titre, le Maroc va tenter d’en profiter pour s’emparer du premier billet pour les quarts de finale s’il s’impose face au Rwanda à Douala. Nettement dominateurs face au Togo (1-0) pour leur entrée en lice, les Lions de l’Atlas locaux avaient toutefois gâché plusieurs occasions, ce qui avait failli déboucher sur une mauvaise surprise. Cette fois, Ayoub El Kaabi, meilleur buteur (9 buts) et joueur de la précédente édition, et ses coéquipiers devront faire preuve de plus de réalisme pour s’épargner pareilles frayeurs.

Mais il faudra se méfier du Rwanda, percutant sur ses attaques rapides face à l’Ouganda (0-0) et qui ne se présentera pas en victime expiatoire. «Nous allons jouer sur nos capacités, nos qualités pour pouvoir surprendre cette sélection marocaine», a prévenu le sélectionneur des Amavubi, Vincent Mashami.

Plus tard, le Togo jouera sa survie face à l’Ouganda. Une nouvelle défaite et les Eperviers A’, qui participent au premier CHAN de leur histoire, seraient éliminés. Les Togolais n’ont pas à rougir de leur prestation face au tenant du titre, mais ils ont payé au prix fort leur manque d’expérience et celui-ci pourrait à nouveau se faire sentir face à des Cranes qui ont participé aux 4 dernières éditions et qui visent une victoire avant de se frotter au Maroc lors de l’ultime journée…

Le classement : Maroc 3 points, Ouganda 1 pt, Rwanda 1 pt, Togo 0 pt

Le programme de vendredi (heure GMT)

16h, Maroc–Rwanda, à Douala (Stade de la Réunification) [groupe C]

19h, Ouganda–Togo, à Douala (Stade de la Réunification) [groupe C]

Avec Afrikfoot