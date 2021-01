mercredi 27 janvier 2021 • 72 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La phase de groupes du CHAN 2020 s’achève ce mercredi avec la poule D qui va rendre son verdict. Après le Mali, le Cameroun, la RD Congo, le Congo, le Maroc et le Rwanda, on connaîtra ainsi les deux derniers qualifiés pour les quarts de finale.

La Zambie, qui affronte la Namibie, déjà éliminée, et la Guinée, qui va en découdre avec la Tanzanie, peuvent se contenter d’un match nul pour passer et partiront en ballottage favorable.

Convaincant depuis le début du tournoi, le Syli local a balayé la Namibie (3-0) avant d’être rejoint sur le fil par la Zambie (1-1), ce qui a retardé sa qualification. Mais les hommes de Lappé Bangoura se savent en position de force avant d’affronter des Tanzaniens contraints de gagner au Stade de la Réunification de Douala. «Quand ils joueront leur va-tout, nous allons chercher à les contenir et procéder par des contres. Je pense que, si la Tanzanie s’ouvre, ça va beaucoup nous arranger», a prévenu le technicien guinéen, qui devra toutefois se passer de son maestro Morlaye Sylla, suspendu. Méfiance donc car les Taifa Stars, qui s’appuient sur un Manula en état de grâce dans le but (8 arrêts, plus haut total de la compétition), ont repris confiance en écartant la Namibie (1-0) et comptent bien enchaîner en frappant un grand coup.

De son côté, la Zambie, quart de finaliste des deux précédentes éditions, est déterminée à terminer le travail face à des Namibiens qui n’ont plus rien à espérer mais qui auront à cœur de marquer leur premier but dans cette édition et surtout de faire bonne figure dans ce derby d’Afrique Australe.

Le classement : Guinée 4 points, Zambie 4 pts, Tanzanie 3 pts, Namibie 0 pt

Le programme de mercredi (heure GMT)

19h, Namibie–Zambie, à Limbé [groupe D]

19h, Tanzanie–Guinée, à Douala (Stade de la Réunification) [groupe D]

