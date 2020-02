CHAN 2020 : tirage au sort complet de la phase de groupes

iGFM-(Dakar) Le sort a parlé. Les 16 pays qualifiés pour le CHAN 2020 connaissent leurs adversaires au premier tour de la compétition. Le tirage au sort officiel de la fédération s’est effectué à Yaoundé.

Le match d’ouverture opposera le Cameroun, pays hôte au Zimbabwe. Le Mali et le Burkina Faso sont les autres membres du groupe A basé à Yaoundé..

Lôgé à Douala, le groupe B propose un derby du Congo avec la RDC et son voisin. Le Niger et la Libye, vainqueure en 2014 sont également de la partie.

Le groupe C est celui du champion en titre, le Maroc et sera basé à Douala. Les Lions de l’Atlas affronteront le Rwanda, l’Ouganda et le togo qui sera à sa première.

Enfin à Limbe, le groupe D avec la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie.

Le CHAN 2020 a lieu du 4 au 25 avril.

Tout le tirage au sort

Groupe A : Cameroun, Mali, Burkina Faso, Zimbabwe

Groupe B: Libye, RD Congo, Congo, Niger

Groupe C: Maroc, Rwanda, Ouganda, Togo

Groupe D: Zambie, Guinée, Namibie, Tanzanie