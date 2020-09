jeudi 24 septembre 2020 • 163 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Oumar Diallo, l’ancien gardien de but des Lions du Sénégal, a donné des conseils à Edouard Mendy transféré à Chelsea, ce jeudi.

« Il faut s’armer de courage, avoir des outils et de la qualité et Edouard l’a. Je pense que son transfert à Chelsea est bien réfléchi. Je pense qu’il a discuté avec son entourage avant de s’engager. Si tu signes un contrat de cinq ans, c’est parce qu’il y a un projet. Donc, à mon avis, c’est déjà bien de signer dans un grand club comme Chelsea, qui joue les premiers rôles en Europe et en Angleterre », a-t-il analysé dans un entretien avec IGFM.

« Continuer sa progression »

Très expérimenté, l’ancien gardien de but du Raja de Casablanca salue le choix de l'international sénégalais, pour qui, selon lui, pourra progresser avec les Blues. « Je pense que c’est une bonne chose d’aller à Chelsea, pour continuer sa progression. Il n’a que 28 ans et c’est l’âge mature pour un gardien de but. Donc il peut y aller. Avec le parcours qu’il a, je pense qu’Edouard doit être outillé pour aller à Chelsea. Pour moi, c’est une très bonne chose.»

« La concurrence existera toujours »

« Elle (la concurrence) existe partout. Aujourd’hui, même s’il était déclaré numéro 1, il aura un concurrent et c’est le deuxième qui va attendre. Donc, qu’il soit deuxième ou numéro 1, la concurrence existera toujours. Heureusement qu’en Europe, c’est une concurrence réelle et que le meilleur aura toujours son mot à dire.

C’est pareil en sélection, il vient et trouve des gardiens comme Gomis. Donc, c’est ça le football, le haut niveau. »

« De la patience »

« Tout en sachant que tout début est difficile, il a commencé sa carrière à Marseille avec des hauts et des bas avant de revenir au top de sa forme. Je pense qu’avec Chelsea, son entourage, ses conseillers, son parcours et son passé, Edouard a du bien réfléchir pour savoir ce qu’il faut faire. Donc partant de là, si au départ, il y va pour être remplaçant, il le sait déjà. Il va être motivé et patient. Il est très intelligent, maintenant peut-être que c’est nous les Sénégalais qui sommes pressés avec l’envie de voir notre Edouard de suite titulaire à Chelsea. Le chemin se fera il faut qu’il continue à travailler. Avec le peu d’expérience que j’ai, je pense qu’il a bien réfléchi, il sait où il va. Donc, il saura être patient et attendre sa chance et un jour viendra, il ne va plus quitter les buts. Donc, tout ce qu’on peut lui souhaiter c’est d’être patient et de réussir ses cinq ans parce que c’est un projet. Que Dieu l’aide à être plus performant en sélection et en club, ça se fera facilement.»

Mamadou Salif GUEYE