lundi 25 janvier 2021 • 553 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Selon Skysports, Frank Lampard a été limogé de son poste d'entraîneur par Chelsea. L’ancien coach du PSG Thomas Tuchel devrait prendre la relève dans les prochaines heures.

Frank Lampard est sur la sellette depuis plusieurs semaines. Et il semble que l'heure de quitter le banc des Blues a sonné après de mauvais résultats. Nommé entraîneur Chelsea en juillet 2019, il a terminé dans le top quatre et a atteint la finale de la FA Cup lors de sa première saison. Mais cette année, Chelsea n'a véritablement pas progressé. Les Blues sont neuvièmes de Premier League après 19 matches, 11 points derrière le leader Manchester United et cinq sur Liverpool quatrième.

Pourtant, Chelsea a battu Luton Town 3-1 au quatrième tour de la FA Cup dimanche, mais le résultat n’a pas été suffisant pour garder Lampard. Il quitte alors le banc de son club de cœur où il est arrivé en catimini à l'été 2019 pour remplacer Maurizio Sarri. La direction de Chelsea a d'ailleurs confirmé son départ dans un tweet.

Skysports nous apprend que l'Allemand, Tuchel est en ligne de mire pour remplacer Lampard. Limogé du PSG en décembre dernier, l’entraîneur ne devrait pas chômer longtemps.