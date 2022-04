mercredi 6 avril 2022 • 103 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Ce mercredi soir, à Londres, Chelsea et le Real Madrid vont s'affronter en quart de finale aller de l'UEFA Champions League.

Une belle revanche. Ce mercredi soir, Chelsea et le Real Madrid vont se retrouver en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Il y a un an, les deux mastodontes du football européen avaient déjà croisé le fer au stade des demi-finales. Après un match nul à l'aller (1-1), les Blues s'étaient finalement imposés devant leur public (2-0) avant de soulever la coupe aux grandes oreilles par la suite. Ce mercredi, l'heure est donc à la revanche pour les Merengues ! Mais ils auront fort à faire face à l'équipe chapeautée par Thomas Tuchel.



Mendy face à Benzema



Ce soir, lors d'une rencontre arbitrée par le Français Clément Turpin, l'Allemand devrait miser sur un 3-4-3. Dans les cages, pas de surprise puisque c'est Edouard Mendy qui sera aligné d'entrée pour tenter de remporter ses duels avec l'attaquant français Benzema. Devant lui, le trio Rüdiger-Thiago Silva-Azpilicueta aura du boulot pour museler l'armada offensive madrilène. Dans l'entrejeu, Marcos Alonso, Mattéo Kovacic, N'Golo Kanté et Reece James devraient débuter ce match. Enfin, Pulisic et Ziyech ont des chances d'épauler Kai Havertz, qui devrait être préféré à Romelu Lukaku en pointe. Toutefois, il est possible que Tuchel mise plutôt sur Mount à la place de Ziyech selon certains médias.



Tuchel et Ancelotti, duel au sommet



L'ancien coach du Paris Saint-Germain risque donc de dégainer l'artillerie lourde pour prendre le meilleur sur le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Ce dernier n'était d'ailleurs pas certain d'être présent à Stamford Bridge ce soir. Positif à la covid-19, il devait réaliser un nouveau test aujourd'hui. Celui-ci s'est révélé être négatif. L'Italien va ainsi se rendre en urgence à Londres. Il retrouvera ainsi son ancien club, un avantage au moment de l'affronter. Avec ou sans lui sur le banc, les Merengues devraient débuter en 4-3-3.



Thibaut Courtois, ancien de Chelsea, sera de la partie. Devant lui, cela devrait être du classique avec, de gauche à droite, Ferland Mendy, David Alaba, Eder Militão et Dani Carvajal. Idem au coeur du jeu avec le trio Kroos-Casemiro-Modric qui aura pour mission de remporter la bataille du milieu. Enfin, le serial buteur Karim Benzema sera titulaire. A ses côtés, on devrait retrouver Vinicius Jr et Valverde. A moins qu'Ancelotti mise plutôt sur Rodrygo, qui a des chances d'être dans le onze selon la presse espagnole. Le coup d'envoi de cette belle affiche sera donné à 19h GMT.