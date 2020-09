jeudi 17 septembre 2020 • 251 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La FIFA a publié, ce jeudi son premier classement des nations pour la saison 2020/2021 avec le Sénégal toujours leader en Afrique.

Ce jeudi, l'instance mondiale a dévoilé son premier classement des nations pour la saison 2020/21. Après des derniers mois fortement perturbés par la pandémie de coronavirus, des matchs internationaux ont enfin pu avoir lieu ce mois-ci, seulement en Europe. Le Portugal en profite pour se hisser à la 5e place au détriment de Uruguay dans un classement toujours dominé par le trio Belgique-France-Brésil.

Les Lions devant la Tunisie, le Nigeria réintègre le top 30

Niveau africain, c’est toujours le Sénégal qui fait la course en tête devant la Tunisie, qui gagne une place au niveau mondial (26e) en raison de l’effacement d’anciens résultats. Le Nigeria en gagne deux, ce qui lui permet de réintégrer le Top 30 qui compte désormais trois représentants africains. Pour le reste, aucun changement notable à signaler.

Rendez-vous le 22 octobre pour la prochaine édition avec cette fois des mouvements à prévoir en raison des matchs amicaux programmés par les sélections africaines durant les prochaines dates FIFA (5-13 octobre). Effectivement, le Sénégal affrontera le Maroc (9 octobre à Rabat) et la Mauritanie (13 octobre à Thies) avant la double confrontation face à la Guinée Bissau en novembre, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires pour la CAN 2022.

Le top 10 mondial

1. Belgique

2. France

3. Brésil

4. Angleterre

5. Portugal

6. Uruguay

7. Espagne

8. Croatie

9. Argentine

10. Colombie

Le top 20 africain

1. Sénégal (20e au niveau mondial)

2. Tunisie (26e)

3. Nigeria (29e)

4. Algérie (35e)

5. Maroc (43e)

6. Ghana (46e)

7. Egypte (51e)

8. Cameroun (53e)

9. Mali (57e)

10. RDC (57e)

11 Burkina Faso (59e)

12. Côte d’Ivoire (60e)

13. Afrique du Sud (71e)

14. Guinée (74e)

15. Ouganda (77e)

16. Cap Vert (78e)

17. Gabon (83e)

18. Bénin (84e)

19. Zambie (88e)

20. Congo (90e)