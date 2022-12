samedi 3 décembre 2022 • 96 lectures • 0 commentaires

Sport 50 mins Taille

iGFM (DOHA) Sans surprise, l'Argentine a logiquement validé son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde "Qatar 2022", après sa victoire (2-1) devant l'Australie, samedi, à Doha.

Pour son 1000e match dans sa carrière, Lionel Messi a marqué le premier but argentin. Un but qui a délivré tous les fans argentins venus très nombreux au stade faisant trembler les gradins du stade Ahmad Bin Ali pendant 90 toute la rencontre. Alvarez a profité d'une erreur du gardien adverse pour doubler le score avant que l'Australie ne réduise la marque dans les 15 dernières minutes sur un but contre son camp de Fernandez.



En s'imposant, l'Argentine s'offre les Pays-Bas en quart de finale.