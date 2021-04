jeudi 22 avril 2021 • 88 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Certes il a marqué l'unique but qui a qualifié le Jaraaf de Dakar pour la première fois de son histoire en quarts de finale de la Coupe de la Confédération Africaine de Football (CAF), Youssouf Paye a affirmé qu'il n'est pas au top de sa forme.

"Au début je ne jouais pas car je revenais de blessure. Mais je n'ai jamais abandonné, j'ai beaucoup travaillé après la blessure pour revenir. Le coach me fait aussi confiance. Mais je ne peux pas dire j'ai retrouvé mon meilleur niveau", a dit l'attaquant du Jaraaf, lors d'un entretien téléphonique avec IGFM.

"Je m'entraîne matin et soir"

"Physiquement ça reste, je retrouve mon niveau petit à petit. Ma blessure à la jambe m'a beaucoup fait mal raison pour laquelle je ne suis pas encore au top à 100%. Mais j'ai le soutien de mon entraîneur. Après l'entraînement, il me conseille de faire un travail individuel et revenir le soir. Donc, je m'entraîne matin et soir uniquement pour revenir très vite. Dieu merci, il y a eu de l'amélioration", a soutenu le meilleur buteur du Jaraaf en Coupe de la CAF, avec trois réalisations.

Le capitaine de l'équipe de la Médina vise loin avec son club. "Nous voulons aller en finale et remporter le trophée", a-t-il fait savoir, indiquant que le Jaraaf tentera d'abord de conserver sa première place lors du dernier déplacement à Tunis contre le CS Sfaxien, deuxième du groupe C.