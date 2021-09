lundi 6 septembre 2021 • 240 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Absents lors de la première journée, Nampalys Mendy et Krépin Diatta ne sont pas encore sûrs de faire partie de la feuille de match Congo-Sénégal, pour le compte de la 2e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Aliou Cissé attend la décision des médecins de l'équipe du Sénégal avant de les lancer face aux Diables Rouges, ce mardi.

"On a 25 joueurs et tout le monde est prêt. Je pense que c'est ça le plus important. L'équipe, ce n'est pas que 11 joueurs. Ils sont tous concernés. Celui qui remplacera Cheikhou Kouyaté sera au rendez-vous. Je n'ai aucun doute. Donc, il faut bien se préparer et savoir qu'il est important de confirmer la victoire face au Togo et faire un gros match contre le Congo. Maintenant, d'après ce que disent les médecins Krépin et Nampalys sont aptes. En tout cas, ils sont disponibles mais on va voir comment les incorporer. On verra après la séance de cet après-midi si les médecins autorisent Nampalys et Krépin à intégrer le groupe", a fait savoir le sélectionneur des Lions du Sénégal, en conférence de presse de veille de match.

Pour rappel, les Lions vainqueurs du Togo lors de la première journée, visent les six points. Cela passe par une victoire face à des Diables Rouges en quête de succès dans ces éliminatoires après un nul d'entrée face à la Namibie. Le match Congo-Sénégal est prévu, ce mardi à 16h00 GMT, à Brazzaville.