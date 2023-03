mardi 28 mars 2023 • 221 lectures • 0 commentaires

iGFM (Bamako) Défendu sur les réseaux sociaux malgré l'élimination de son équipe, Demba Mbaye, a réagi en conférence de presse sur la convocation de son capitaine Dion Lopy par le sélectionneur des Lions A, Aliou Cissé. Le sélectionneur des Olympiques sénégalais est allé avec prudence même si le milieu de terrain pouvait apporter aux U23 lors de cette double confrontation contre le Mali.

"J'ai travaillé avec l'effectif à ma disposition. On a enregistré un forait de dernier moment : Rassoul Ndiaye, et deux joueurs de Génération Foot. Cela fait partie des aléas d'un rassemblement de l'effectif. Le regret que j'ai est que ceux qui étaient présents ont fourni des effrots à Dakar, ce qui n'est le cas à Bamako. Si on joue un match de qualification sans personnalité, on subit les conséquences de ce manque de personnalité. Je dois analyser les raisons de cet échec et en tirer les conséquences qui s'imposent. Tout simplement."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé Spécial à Bamako, Mali)

