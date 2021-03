mercredi 10 mars 2021 • 74 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La phase de groupes de la Coupe de la Confédération débute ce mercredi avec 8 matchs au programme. Représentant du Sénégal, le Jaraaf rend visite à l'Etoile Sportive du Sahel.

Tenante du titre, la RS Berkane devra tenir son rang à domicile face aux Zambiens de NAPSA Stars. Ses compatriotes du Raja Casablanca, reversés de Ligue des champions et qualifiés de justesse pour la phase de groupes, auront également l’avantage du terrain et un statut à honorer face aux surprenants Tanzaniens de Namungo. La performance de Soufiane Rahimi, meilleur joueur et buteur du CHAN 2020, sera une nouvelle fois très attendue.

La JS Kabylie accueillera quant à elle les Camerounais de Coton Sport pour l’un des chocs de la journée avec ES Sétif-Orlando Pirates, délocalisé à Accra au Ghana en raison du refus des autorités algériennes de laisser les Sud-Africains entrer sur le territoire pour cause de coronavirus. Le match entre les Tunisiens de l’Etoile du Sahel et les Sénégalais du Jaraaf Dakar vaudra aussi le détour. L’autre représentant tunisien, le CS Sfaxien, vainqueur de la compétition à trois reprises, accueillera les Burkinabè de Salitas, tandis que le FC Pyramids, finaliste malheureux la saison passée, tentera de partir du bon pied à domicile face aux Zambiens de Nkana.

Le programme de mercredi (horaires en temps universel)

13h

Enyimba (NGA) – Ahly Benghazi (LBY) (Groupe A)

CS Sfaxien (TUN) – Salitas (BFA) (Groupe C)

16h

ES Sahel (TUN) – Jaraaf (SEN) (Groupe C)

Pyramids (EGY) – Nkana (ZAM) (Groupe D)

Raja Casablanca (MAR) – Namungo (TAN) (Groupe D)

19h

ES Sétif (ALG) – Orlando Pirates (AFS) (Groupe A)

JS Kabylie (ALG) – Coton Sport (CAM) (Groupe B)

RS Berkane (MAR) – NAPSA Stars (ZAM) (Groupe B)

Avec Afrikfoot