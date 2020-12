mardi 22 décembre 2020 • 83 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Il faisait bon se déplacer ce mardi à l’occasion des premiers matchs des 16es de finale aller de la Coupe de la Confédération. En effet, aucune des équipes évoluant hors de ses bases ne s’est inclinée lors des 6 rencontres au programme !

La JS Kabylie a effectué une très bonne opération en s’imposant au Niger sur le terrain de la Gendarmerie Nationale (2-1). En tête après l’ouverture du score de Bensayah (26e), les Algériens ont vu Daremkoum égaliser pour les locaux (32e), mais la JSK a finalement repris un avantage définitif grâce à un but contre son camp à la 87e minute !

Un but du Ghanéen John Antwi a permis au FC Pyramids, finaliste malheureux la saison passée, de s’imposer à l’extérieur contre les Libyens d’Al Ittihad (1-0). Les Burkinabè de Salitas et les Sud-Africains des Orlando Pirates ont eux aussi pris une belle option en l’emportant sur le même score de 1-0, respectivement sur le terrain d’Al Amal Atbara (Soudan) et de l’Esperanca Sagrada (Angola).

De son côté, l’Etoile du Sahel a ramené le match nul d’Egypte contre Arab Contractors (0-0) sans avoir pu marquer le fameux but à l’extérieur. De quoi frustrer les Tunisiens qui se sont procurés les meilleures occasions.

Les résultats de mardi en Coupe de la Confédération

Al Amal Atbara (Soudan) 0–1 Salitas (Burkina Faso)

Napsa Stars (Zambie) 0–0 UD Songo (Mozambique)

Esperanca Sagrada (Angola) 0–1 Orlando Pirates (Afrique du Sud)

US Gendarmerie Nationale (Niger) 1–2 JS Kabylie (Algérie)

Al Ittihad (Libye) 0–1 Pyramids (Egypte)

Arab Contractors (Egypte) 0–0 Etoile du Sahel (Tunisie)

Matchs retour les 5 et 6 janvier 2021.

Afrikfoot