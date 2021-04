dimanche 4 avril 2021 • 246 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) En s'imposant (0-2) devant le FC Salitas, ce dimanche, à Thiès, pour le compte de la 3e journée de la phase de groupes en Coupe de la Confédération, le Jaraaf de Dakat s'est relancé.

Dans l’un des chocs du jour, le Raja Casablanca a frappé un grand coup en s’imposant à domicile face au Pyramids FC (2-0), finaliste de la précédente édition. Tout s’est joué en début de partie avec un but contre son camp de Sherif Ekramy (15e) suivi d’une réalisation du Congolais Ben Malango (21e) qui ont permis aux Marocains de poursuivre leur sans-faute et de prendre trois points d’avance en tête sur leur adversaire. Pas de panique toutefois pour Pyramids qui reste 2e avec 3 unités d’avance sur les Zambiens de Nkana, vainqueurs en Tanzanie sur le terrain de Namungo (1-0).

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">

Dans le groupe C, le CS Sfaxien fait toujours la course en tête grâce à son point ramené de son déplacement face à l’Etoile du Sahel (0-0) dans un duel 100% tunisien. Le CSS compte une unité d’avance sur l’ESS et sur le Jaraaf Dakar. Les Sénégalais se sont relancés en disposant des Burkinabè de Salitas (2-0) sur des buts d’Albert Diene (12e) et de Papa Paye (44e). Avec quatre points, le Jaraaf occupe la 3e place derrière l'Etoile du Sahel.

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">

Dans le groupe A, cela commence en revanche à sentir le roussi pour l’ES Sétif, qui n’a qu’un point au compteur à mi-parcours et qui pourrait se retrouver à 6 longueurs de la 2e place si les Orlando Pirates battent Al Ahly Benghazi dans la soirée. Les Algériens ont été renversés par Enyimba au Nigeria (2-1) sur des buts d’Oladapo (40e) et Omoyele (60e) malgré l’ouverture du score de Bakrar (13e).

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">

Avec Afrikfoot

style="display:block"data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"data-ad-slot="6278719341"data-ad-format="auto"data-full-width-responsive="true">