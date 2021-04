jeudi 29 avril 2021 • 123 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Plusieurs matchs comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération étaient au programme dans la nuit de mercredi à jeudi

Dans le groupe A, ce sont finalement les Sud-Africains des Orlando Pirates et les Nigérians d’Enyimba qui se qualifient au terme d’un scénario des plus indécis.

En effet, l’ES Sétif a été virtuellement qualifiée pendant plus de 90 minutes après avoir ouvert le score dès la 2e minute contre les Libyens d’Al Ahly Benghazi sur un but contre son camp d’Alqmati. Les Algériens l’ont emporté 1-0 mais ils sont finalement condamnés en raison de la victoire arrachée dans le même temps par Enyimba face aux Pirates (1-0) à la 95e minute par Olisemah. Terrible pour l’ESS !

Pour sa toute première participation et malgré avoir très mal débuté la campagne avec une défaite subie lors de la première journée, le Jaraaf de Dakar a fini la phase de poules à la première place de son groupe C. Avec un match nul vierge tenu au Stade Taïeb Mhiri, ce mercredi 28 avril, le Club sénégalais a atteint un total de onze points, soit un point de plus que le Club Sportif Sfaxien (2e).

Loin de ces soucis, dans le groupe D, le Raja Casablanca, déjà qualifié depuis la 4e journée, a achevé son sans-faute par une 6e victoire consécutive en s’imposant à domicile face aux Zambiens de Nkana (2-0) sur des buts d’Idbouiguiguine (18e) et Sadaoui (42e).

Les 8 qualifiés pour les quarts de finale : Orlando Pirates et Enyimba (Groupe A), JS Kabylie et Coton Sport (Groupe B), Jaraaf Dakar et CS Sfaxien (Groupe C) Raja Casablanca et Pyramids FC (Groupe D).

Le tirage au sort aura lieu vendredi.