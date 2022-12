vendredi 16 décembre 2022 • 496 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Par le biais de L'Equipe, Footmercato apprend un peu plus sur les relations entre Didier Deschamps et Karim Benzema.

Depuis plusieurs jours, le cas de l'attaquant tricolore enflamme les débats et les médias français, comme étrangers. Ce, alors que ses coéquipiers se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du Monde 2022. Un tournoi qu'il aurait dû jouer. Mais le 19 novembre dernier, l'ancien joueur de l'OL a déclaré forfait, lui qui a été touché au quadriceps de la cuisse gauche en courant seul lors d'un entraînement. Un coup dur pour le Ballon d'Or 2022 qui souhaitait jouer à tout prix ce Mondial et remporter un titre majeur avec les Bleus.



Dimanche soir, il pourrait malgré tout devenir champion du monde, si la France réussit à battre l'Argentine. Bien qu'il n'ait pas pu jouer un match, KB9 figure toujours dans la liste des 26 Bleus retenus par Didier Deschamps. Après sa blessure, il n'a pas été remplacé dans le groupe tricolore. Sans jouer donc, le footballeur de 34 ans pourrait étoffer son palmarès d'un titre mondial. Benzema, qui a envoyé des messages de soutien aux Tricolores sur les réseaux sociaux, pourrait faire le voyage au Qatar pour soulever la Coupe du Monde avec eux. Le Président de la République, Emmanuel Macron, compte l'emmener, lui et les autres joueurs blessés (Pogba, Lucas Hernandez, Nkunku, Kanté, Kimpembe) au Qatar dimanche soir.



Benzema n'a pas remercié Deschamps lors de la remise du Ballon d'Or



Si pour certains cela paraît difficile puisque les clubs refusent de les libérer, le Real Madrid a autorisé Benzema à se rendre au Qatar dimanche si jamais il le souhaite. Mais le joueur, qui a rejoué hier avec les Merengues en amical face à Leganés, n'a pas encore tranché. Relevo a révélé hier que l'avant-centre avait été vexé par le manque d'intérêt de la FFF à son égard et par les déclarations de Didier Deschamps le concernant. Questionné à plusieurs reprises sur le joueur durant le tournoi, l'entraîneur des Bleus a souvent botté en touche et a même été parfois agacé. Cela a été le cas mercredi soir lorsqu'un journaliste lui a posé une question sur le Nueve.



"Je ne préfère pas répondre. Question suivante", a-t-il lâché un brin énervé. De quoi enflammer les médias. Ce vendredi d'ailleurs, L'Équipe revient sur le sujet. Le quotidien sportif explique que les relations entre Deschamps et Benzema n'ont jamais été "complices" et qu'elles ne le seront jamais. D'ailleurs, DD a une dent contre son joueur, qui ne l'avait pas remercié lors de son discours au moment de la remise de son Ballon d'Or. Présent dans la salle ce jour-là, le coach des Bleus avait moyennement apprécié cela. De plus, L'Équipe rappelle que KB9, bien qu'il soit proche de certains joueurs, ne fait pas l'unanimité dans le vestiaire tricolore, qui a bien vécu son absence.