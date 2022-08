jeudi 18 août 2022 • 288 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) À moins de cent jours du coup d’envoi de l’événement le plus grandiose de la planète, un total de 2,45 millions de billets ont été vendus, a annoncé, ce jeudi, la FIFA.

À moins de cent jours du coup d’envoi de l’événement le plus grandiose de la planète, un total de 2,45 millions de billets ont été vendus. Première Coupe du Monde de la FIFA™ organisée au Moyen-Orient et dans le monde arabe, elle démarrera le 20 novembre et réunira les supporters de la région et du monde entier dans un espace réduit et moderne.



Le Qatar, les États-Unis, l’Angleterre, l’Arabie saoudite, le Mexique, les Émirats arabes unis, la France, l’Argentine, le Brésil et l’Allemagne sont en tête du classement des ventes de billets par pays de résidence. Rien que lors de la dernière période de ventes, du 5 juillet au 16 août, 520 532 billets ont été vendus via le siteFIFA.com/ticketssur la base du premier arrivé, premier servi. Ce sont des matches de groupe tels que Cameroun – Brésil, Brésil – Serbie, Portugal – Uruguay, Costa Rica – Allemagne et Australie – Danemark qui ont eu le plus de succès. Les supporters résidant au Qatar, en Arabie saoudite, aux États-Unis, au Mexique, aux Émirats arabes unis, en Angleterre, en Argentine, au Brésil, au pays de Galles et en Australie ont ouvert la voie et sont en tête des files d’attente numériques, obtenant le record des achats de billets.



Celles et ceux dont la réservation pour un ou plusieurs matches apparaît comme confirmée sur leur compte de billetterie FIFA sont encouragé(e)s à préparer leur séjour dès que possible. Il s’agit de trouver unhébergement sur placepour les non-résidents du Qatar et de faire les démarches pour obtenir leur carte Hayya (identifiant supporter prévu pour la compétition) sur le siteqatar2022.qa ou sur l’application Hayya to Qatar 2022 (disponible sur iOSetAndroid). En présentant une carte Hayya et des billets valides, les supporters pourront se rendre au Qatar, accéder aux stades et voyager gratuitement en transport en commun les jours de match, sans compter de nombreux autres avantages.



Il est conseillé aux supporters qui n’ont pas encore effectué de réservation ou qui souhaiteraient profiter de la proximité entre les stades et acheter d’autres billets de surveiller le siteFIFA.com/ticketsfin septembre, lorsque sera annoncée la date à partir de laquelle les billets de dernière minute seront disponibles. Durant cette période, qui durera jusqu’à la fin de la compétition, le principe du premier arrivé, premier servi restera en vigueur et une confirmation sera envoyée une fois le paiement effectué. FIFA.com/ticketsest le seul canal officiel pour l’achat de billets par le grand public, les supporters étant priés d’éviter les sites non autorisés. Les ventes au guichet débuteront à Doha après le lancement de la phase de vente de dernière minute.