iGFM (Dakar) Chaque Fédération qui sera au Qatar en novembre 2022, à l'occasion de la Coupe du monde de football, empochera de la Fifa plus de 7 milliards de francs Cfa, renseignent nos confrères du journal Le Quotidien.

Dès ce vendredi 25 mars, les choses sérieuses vont débuter pour l'Afrique. En attendant la manche retour fixée pour le 29 du mois, dix nations vont s’affronter entre elles : Cameroun-Algérie, Mali-Tunisie, Rd Congo-Maroc, Ghana-Nigeria et Egypte-Sénégal. Ces matchs comptent pour les barrages de qualification au Mondial 2022 au Qatar.



7 milliards 800 millions Cfa pour chaque fédération



Au-delà de l’aspect purement sportif, une présence à la plus prestigieuse des compétitions de la Fifa assure aux fédérations qualifiées une belle prime. En effet, selon le porteparole de la Fédération marocaine de football, Mohamed Makrouf, par ailleurs conseiller du président Fouzi Lekjaa, chaque Fédération qualifiée pour le prochain Mondial touchera un joli pactole. Le dirigeant marocain de révéler à la presse locale, la somme de 130 millions de dirhams (soit 7 milliards, 800 millions Cfa) que la Fifa mettra à la disposition de chaque équipe ayant décroché son billet pour le Qatar.

Ces 7 milliards seront versés en deux tranches. D’abord chaque équipe qualifiée va bénéficier d’une avance de près de deux milliards Cfa pour couvrir les frais de la préparation. La deuxième tranche sera remise en cas d’élimination au premier tour.



Une augmentation de dotations approuvée par la FIFA



Notons que la Fifa avait approuvé une augmentation des dotations pour la Coupe du

monde «Russie 2018», d’un montant total de 400 millions de dollars, soit 12% de plus que les 358 millions de dollars de l’édition 2014. C’est ainsi que la France, vainqueur de la Coupe du

monde 2018, a gagné 38 millions dollars, la Croatie, finaliste, 28 millions dollars. Troisième place : 24 millions de dollars. Quatrième : 22 millions dollars. Quarts de finalistes : 16 millions dollars. Huitièmes de finalistes : 12 millions dollars. Un petit rappel pour terminer et ça concerne les Lions, nouveaux champions d’Afrique. Un titre continental qui a rapporté à la Fédération sénégalaise de football près de 3 milliards Cfa. Une cagnotte qui n’est pas encore tombée dans les caisses de l’instance dirigeante.