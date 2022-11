samedi 19 novembre 2022 • 1593 lectures • 0 commentaires

Sport 5 heures Taille

iGFM (DOHA) Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dénoncé, ce 19 Novembre 2022, à Doha, l'hypocrisie et l'incohérence à 24h du coup d'envoi de la Coupe du monde "Qatar 2022".

"Il y a de l'hypocrisie et de l'incohérence lorsque le monde se concentre sur les problèmes du Qatar plutôt que sur d'autres nations ou groupes de personnes victimes de discrimination", a dit le patron du football mondial, lors d'une conférence de presse tenue, ce samedi matin, à Doha (Qatar).



Sur la situation des travailleurs migrants au Qatar, qui a fait couler beaucoup d'encre, le président de la FIFA affirme "qu'ils gagnent plus qu'ils ne le feraient chez eux". Et d'ajouter : "le Qatar accueillant des travailleurs migrants montre que l'Europe devrait autoriser davantage à travailler", a soutenu Gianni, indiquant qu'il y a "1 milliard de personnes handicapées dans le monde… et personne ne s'en soucie."



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé Spécial à DOHA, QATAR)