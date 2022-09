mercredi 7 septembre 2022 • 184 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor, a tenu des engagements forts, ce mercredi, au Palais présidentiel, à l'occasion de la présentation du trophée de la Coupe du monde de la FIFA.

"Si la FIFA a trouvé nécessaire d’emmener le trophée ici au Sénégal, c’est en quelque sorte nous inviter à voir plus grand. Au nom des joueurs, de l’encadrement, nous prenons ici l’engagement de faire de tout notre possible pour que ce trophée revienne au Sénégal. Cela veut dire que nous sommes prêts à relever un énorme défi. Les gens ont le plaisir de répéter qu’aucun pays africain n’a réussi à atteindre une demi-finale. Et nous au Sénégal, nous nous engageons à l’atteindre. Quand nous irons en demi-finale, nous n’allons pas nous arrêter en si bon chemin. Notre meilleure manière de remercier le chef de l’Etat, c’est de ramener le trophée ici au Sénégal", a-t-il déclaré.