Coupe du monde U20 : la liste du Sénégal connue

mercredi 10 mai 2023 • 414 lectures • 1 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Le sélectionneur de l'équipe nationale de football U20 du Sénégal a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde de cette catégorie qui se déroulera en Argentine du 20 mai au 11 juin 2023. Malick Daf voyagera avec 21 lionceaux. Les deux grosses absences sont celles de Lamine Camara et Pape Amadou Diop non libérés par le FC Metz. Le Sénégal loge dans le Groupe C avec la Colombie, le Japon et Israël. Les lionceaux quitteront Dakar ce jeudi 11 Mai 2023 pour rallier Buenos Aires.

Publié par Mamadou Salif editor