samedi 19 décembre 2020 • 230 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Réaliste ce samedi en championnat contre Crystal Palace (0-7), Sadio Mané, pas très content de sortir, a été remplacé par Salah du côté de Liverpool en début de seconde période.

C'est l'image qu'on retiendra lors de l'ouverture de la 14e journée de Premier League. Certes Liverpool s'est promené contre Crystal Palace (7-0), mais Sadio Mané n'a pas été très content de sortir malgré son but et une passe décisive. Remplacé par Salah, l'international sénégalais qui venait de retrouver le chemin du but après huit matchs, était bien dans la partie. Mais l'entraîneur, Klopp a préféré le remplacer à la 57e minute de jeu. Cette rencontre était une occasion pour Mané d'augmenter ses statistiques surtout qu'il a seulement marqué 5 buts en championnat depuis le début de la saison. L'international sénégalais aurait aimé faire comme son remplaçant l'Egyptien qui a inscrit ses 12e et 13e buts de la saison peu après son entrée en jeu.

En tout cas, les interprétations sont nombreuses sur les réseaux sociaux. Si beaucoup pensent que Mané ne devait pas sortir, certains disent que Klopp est dans la gestion de son effectif.

Pour rappel, Liverpool conforte sa première place au classement de la Premier League.