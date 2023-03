samedi 18 mars 2023 • 250 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Les villes de Dakar et Caire qui abritent les Conférences Sahara et Nile, pour le compte de la Basketball Africa League (BAL), sont pour le moment maintenues même si une "phase d'évaluation est en cours afin de prendre une décision" avant la prochaine édition. C'est ce qu'a fait savoir le président de la BAL, Amadou Gallo Fall, samedi, lors d'une conférence de presse tenue, au Dakar Arena.

"Non, je tiens à être clair, nous sommes en phase d'évaluation et au bout du compte, on verra. Je sais qu'il y a d'autres villes intéressées mais à la fin de la saion on va évaluer et une décision sera prise. On reste ouvert pour prendre la meilleure décision possible."

PUBLICITÉ