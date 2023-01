samedi 7 janvier 2023 • 447 lectures • 0 commentaires

Dans un communiqué publié samedi, la FFF a officialisé la prolongation de contrat du sélectionneur Didier.

Après avoir atteint l'objectif fixé par Noël Le Graët lors de la Coupe du monde, soit atteindre les demi-finales, Didier Deschamps avait la main pour rester à la tête de l'équipe de France. Le principal enjeu portait sur la durée de la prolongation : alors qu'une option aurait été de poursuivre le bail jusqu'à l'Euro 2024, Deschamps a obtenu un engagement jusqu'à la prochaine Coupe du monde en 2026. La FFF a officialisé la nouvelle dans un communiqué publié samedi.



Nommé le 9 juillet 2012, Didier Deschamps compte 89 victoires, 28 nuls, et 22 défaites en 139 matches avec l'équipe de France. Guy Stéphan, l'adjoint de Didier Deschamps, Franck Raviot, l'entraîneur des gardiens, et Cyril Moine, le préparateur physique, vont également poursuivre leur mission auprès des Bleus jusqu'en 2026.

Chaleureusement applaudi par l'assemblée fédérale, le sélectionneur s'est exprimé à la tribune samedi matin : « Avec le président, on a trouvé un accord pour une prolongation jusqu'en 2026. Je remercie le président. Au Qatar, on a été très près d'obtenir ce que l'on voulait, ce titre de champion du monde. Il y a eu beaucoup de choses positives. Je veux remercier le staff technique, l'ensemble du staff.



Cela représente beaucoup de choses. En rentrant en France, je me suis rendu compte des émotions la passion qu'a pu susciter cette Coupe du monde. Il y a eu beaucoup de passion, de soutien. Vous pouvez compter sur moi pour maintenir l'équipe de France au plus haut niveau international. »