samedi 17 septembre 2022 • 1348 lectures • 0 commentaires

Sport 46 mins Taille

iGFM (Dakar) Le footballeur sénégalais, Diao Baldé Keita a été suspendu pour dopage, informe son nouveau club, le Spartak Moscou.

La nouvelle n'est pas bonne du tout bonne. Dans un communiqué publié par le Spartak Moscou ce samedi, "le milieu de terrain Keita Balde a été suspendu par le Tribunal national antidopage italien jusqu'au 5 décembre en raison d'une violation de dopage alors qu'il jouait pour Cagliari", peut-on lire.



Et le club russe d'ajouter : "Un échantillon prélevé sur Keita ce jour-là n'a trouvé aucune substance interdite. Cependant, conformément au code disciplinaire, toute sanction liée au dopage imposée par une autre association sportive nationale ou internationale, organisation nationale antidopage, est automatiquement acceptée par la FIFA et doit être reconnue par toutes les confédérations et associations."



Le Spartak indique qu"en conséquence, la sanction appliquée par l'Organisation antidopage italienne est sujette à reconnaissance par la RFU (Fédération russe de football).



"Aux termes de la disqualification, le joueur pourra reprendre le processus d'entraînement au plus tôt 22 jours avant l'expiration de la peine", renseigne la formation russe qui a recruté récemment le champion d'Afrique.



A deux mois du coup d'envoi de la Coupe du monde de football "Qatar 2022", ça craint pour le Sénégal, qui a déjà appelé Keita Baldé pour prendre part aux deux matchs amicaux contre la Bolivie (24 septembre) et l'Iran (27 septembre).