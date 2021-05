mardi 18 mai 2021 • 326 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Contre toute attente, Didier Deschamps a décidé de rappeler Karim Benzema en équipe de France pour l'Euro 2020. Le sélectionneur des Bleus a justifié ce choix pour le moins surprenant alors que les deux hommes semblaient plus en froid que jamais.

«Karim Benzema». Le nom de l'attaquant du Real Madrid n'avait plus été prononcé depuis près de six ans par le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, au moment de dévoiler ses différentes listes de joueurs convoqués avec le groupe France ces dernières années. La faute, notamment, à l'affaire de la sextape avec Mathieu Valbuena et à des propos de KB9 à Marca sur DD. Mais voilà, ce mardi, Didier Deschamps est revenu sur sa position et a confirmé le grand retour de Karim Benzema avec les Bleus pour cet Euro 2020.

Forcément, après avoir annoncé sa liste des 26 joueurs en direct à la télévision française, Didier Deschamps a été interrogé sur le choix de faire machine-arrière et de rappeler Karim Benzema en équipe de France. Comme à son habitude, l'ancien entraîneur de l'OM n'a pas dévoilé tous ses secrets, estimant également que la conversation ayant eu lieu entre les deux hommes devait rester entre eux, sans toutefois non plus éviter la question.

«J'en avais besoin, il en avait besoin»

« Pourquoi maintenant? Je n'ai pas la capacité, personne ne l'a, de revenir en arrière et de changer quoi que ce soit. Le plus important, c'est aujourd'hui et demain. Il y a eu des étapes importantes. Une très importante. On s'est vus. On a discuté longuement. Après cela, j'ai eu une longue réflexion, pour en arriver à prendre cette décision là aujourd'hui. Je ne vais pas dévoiler un mot de la discussion, ça nous regarde que tous les deux. J'en avais besoin, il en avait besoin », a ainsi lâché Didier Deschamps, avant d'ajouter.

« L’équipe de France est censée être meilleure avec Benzema, il ne faut pas non plus éliminer Olivier Giroud, qui a marqué beaucoup de buts, il ne faut pas oublier que l’équipe de France a eu de bons résultats ces dernières années. J'ai déjà été confronté à des situations difficiles, je suis toujours passé outre mon cas personnel. L'équipe de France ne m'appartient pas, même si j'ai bien conscience que la responsabilité que j'ai est importante, de par les choix que j'ai à faire », a conclu le patron des Bleus, qui a donc privilégié l'aspect sportif pour composer son groupe pour l'Euro 2020. Reste désormais à savoir comment le buteur du Real Madrid, qui portera le numéro 19, sera intégré à cette équipe de France championne du monde en titre.

