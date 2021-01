jeudi 7 janvier 2021 • 664 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) El hadj Ousseynou a été nommé Directeur sportif de Guédiawaye Football Club (Gfc). Un poste nouvellement créé que devra gérer la légende vivante du foot sénégalais.

«Nous avons négocié et obtenu de Monsieur Elhadj Ousseynou Diouf qu’il soit le Directeur sportif de Gfc. Poste qu’on a nouvellement créé pour permettre au club d’aller de l’avant avec des objectifs très clairs: la remontée en ligue1, dans 3 ans aller en Afrique et dans 5 ans avoir un centre de formation avec un cycle complet et avoir un partenaire en Europe. Et Diouf a accepté de venir nous accompagner» a indiqué, Malick Sy, vice-président Gfc.