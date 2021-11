mercredi 24 novembre 2021 • 478 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'ancien international sénégalais, El Hadji Ousseynou Diouf a donné les vraies raisons pour lesquelles, il ne veut pas devenir entraîneur de football.

"Tout le monde ne peut pas devenir entraîneur. Je ne prendrai pas le risque d'entraîner une équipe de football. Si on a deux matchs nuls, on dira voilà, il ne connaît rien. C'est pour cela que j'ai préféré ne pas devenir entraîneur de football. Maintenant, les gens pensent qu'il n'y a pas de reconverison après ma carrière. Je rappelle que je suis aux côtés du président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor. Je suis égalégalement membre du Comité Exécutif et je voyage avec les équipes nationales. Je suis en même temps conseilleur de l'entraîneur Aliou Cissé. C'est mon choix", a-t-il fait savoir mardi soir, dans l'émission D'Clique, sur la TFM.

