iGFM (Dakar) Suivez en direct le match Congo-Sénégal, comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Cette rencontre se joue au stade Alphonse Massemba-Débat de Brazzaville, la capitale congolaise.

C'est parti pour 90 minutes !

1' Première contre pour les Congolais qui ne donne rien.

2' Après 2 minutes de jeu, Ismaïla Sarr subit une grosse faute sur son côté gauche de l'attaque sénégalaise.

4' La faute ne donne rien mais les Sénégalais ont du mal à progresser dans le jeu. C'est peut-être dû à la pelouse synthétique.

6' Premier corner du Congo suite à une balle renvoyée par la défénse sénégalaise.

9' Le Congo a failli ouvrir le score mais heureusement que Mendy a réussi sa sorti.

Après 10 minutes de jeu, les hommes de Aliou Cissé n'arrivent pas à être dangereux.

13' La rencontre tarde à s'emballer. Les deux équipes s'observent dans un stade videen raison du huis clos imposé par la pandémie.

18' Favoris, les Lions cherchent toujours à développer leur jeu face à des Congolais bien en place.

22' Boulaye Dia a été le premier à être dangereux suite à une passe de Sadio Mané dans la surface. Mais la frappe de l'attaquant de Villarreal a été stoppée par la défense adverse.

27' But pour le Sénégal ! Boulaye Dia trouve la faille pour son face à face avec le portier congolais suite à une passe du capitaine Koulibaly. C'est son premier but en sélection après 8 matchs.

33' Le but de Dia a permis au Sénégal de se libérer. Mais le Congo tente de revenir, mais il bute sur un bloc sénégalais.

36' Faute d'un Congolais sur Sadio Mané sanctionnée par un jaune.

38' Le Sénégala a failli inscrire un deuxième si la frappe de Sarr n'était pas renvoyée par le mur congolais. Sadio Mané a été l'auteur d'une belle passe en retrait.

40' A cinq minutes de la fin de la première période, les partenaires de Sadio Mané dominent toujours.

44' Penalty pour le Congo. L'arbitre nigérien juge que le défenseur sénégalais, Ibrahima Mbaye a fauché l'attaquant congolais. Les Lions voient le contraire.

45+1 Égalisation pour le Congo suite au pénalty litigieux transformé par l'attaquant des Diables Rouges Silvere Ganvoula.

Mi-temps : les deux équipes vont aux vestiaires avec ce score de parité (1-1).

C'est reparti !

La nuit commence à tomber du côté de Brazzaville.

50' Comme en première période, le Congo s'est montré très tôt dangereux suite à une frappe enveloppée de son buteur Ganvoula, qui passe à quelques centimètres des buts de Mendy.

52' La partie est arrêtée pour quelques secondes en raison d'une blessure de Ismaïla Sarr, touché par un défenseur congolais.