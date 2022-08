samedi 27 août 2022 • 914 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le Sénégal accueille la Guinée, ce soir (19h00), au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour le compte de la manche aller des éliminatoires du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) Algérie "2023". Suivez en direct le match.

Bienvenue au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio



C'est parti pour 90 minutes



2' Les Guinéens sont les premiers à se signaler. Ils assiègent déjà la zone sénégalaise



On note une folle ambiance dans le stade. Allez Casa et le 12e Gaindé sont présents dans les gradins.



Les supporters guinéens sont aussi en train de faire du bruit



8' Première contre sénégalaise qui ne donne rien puisque l'attaquant Bouly Junior est signalé hors jeu.



11' Le défenseur central du Syli local, Bangaly Cissé est par terre après s'être mal tombé suite à un duel perdu contre Bouly Junior. L'arbitre siffle la fautre contre lui.



On assiste à une belle entame. Les deux équipes s'ouvrent avec de l'engagement.



19' Les hommes de Pape Thiaw veulent occuper l'entrejeu mais ils sont souvent bloqués par des Guinées très présents.



21' La preuve, la Guinée a failli ouvrir le score suite à une frappe non cadrée de l'attaquant Gnagna Barry.



25' Tout se passe pratiquement au milieu où les deux adversaires misent plus sur le collectif, le beau jeu.



30' Depuis cinq minutes, c'est le Sénégal qui domine dans le jeu. Mais les lions locaux n'arrivent pas à inquiéter le gardien guinéen Camara Moussa.



32' L'excentré gauche du Sénégal, Malèye Diagne s'est introduit dans la défense de la Guinée, mais il a été freiné. Il a quand-même obtenu un corner qui n'a rien donné.



36' Coup franc pour la Guinée. La balle a été dégagée par la défense sénégalaise, mais elle revient dans la surface. Au final, elle a été renvoyée en corner.



43' On assiste à une fin de première période très timide où le rythme a un peu baissé. Même si le Sénégal pousse pour ouvrir le score.



1 minute de temps additionnel



Fin de la première période. Le Sénégal est mis en échec à la pause (0-0)



Retour au stade Abdoulaye Wade pour la seconde période



46' C'est parti pour les 45 dernières minutes



49' L'attaquant sénégalais Bouly Junior Sambou qui s'est illustré en premier, rate complètement le cadre.



54' Malèye Diagne de la gauche, a créé une frayeur dans la défense des Guinéens. Heureusement pour eux, la frappe de l'excentré sénégalais est passée au-dessus du but.



But pour le Sénégal



59' Ce même Malèye Diagne a délivré ses partenaires d'une belle frappe à l'entrée de la surface. Les Lions locaux mènent par un but à zéro.



62' La Guinée a failli égaliser mais heureusement pour le Sénégal, la frappe guinéenne est passée juste sur le petit filet.



64' Le gardien sénégalais Alioune Badara Faty est blessé. Les soigneurs sont à son secours. Sans trop tarder, il s'est relevé et je jeu a repris.



69' D'un vilain geste, l'arrière droit et capitaine sénégalais, Moutarou Baldé écope d'un carton jaune



72' La Guinée effectue son deuxième changement pour tenter de revenir dans la partie



77' C'est au tour du Sénégal d'effectuer ses premiers changements. Trois joueurs sont sortis et remplacés par trois autres.



85' Deux nouveaux changements pour les Sénégalais



Trois minutes de temps additionnel



90+1' Alioune Badara Faty sauve son équipe sur un face à face l'attaquant guinéen Gnagna Barry.



Un deuxième sauvetage suite à une frappe d'un Guinéen.



Fin du match



Victoire du Sénégal sur la plus petite des marques. Les Lions locaux ont fait l'essentiel grâce à Malèye Diagne l'attaquant des Diambars, avant la manche retour prévue le 2 septembre à Bamako (Mali).

