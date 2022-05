dimanche 8 mai 2022 • 355 lectures • 0 commentaires

iGFM (Diourbel) Le lutteur de l'équipe de Dakar, Serigne Ndiaye 2 a remporté deux finales (combats individuels et open), dimanche, à Diourbel, à l'occasion de la 22e édition du drapeau du chef de l'Etat.

Moussa Diop dit Sergine Ndiaye 2 de Dakar vient de gagner les finales du tournoi du Drapeau du chef de l’Etat en lutte sans frappe devant Doudou Sané de Fatick en individuel dans la catégorie des plus de 100 kg et celle de l’Open contre Ngagne Sarr de Kaolack. Deux succès mérités qu'il est allé chercher au bout de ses efforts. Ce, après avoir remporté tous ses combats, devenu pour l'heure l'unique lutteur encore invaincu dans cette compétition cette année. Mieux, Dakar n’avait plus remporté ce titre depuis 2003. Serigne Ndiaye peut bien savourer ses deux titres en attendant la finale par équipe qui va opposer Dakar à Fatick.