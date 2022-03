jeudi 24 mars 2022 • 510 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Egypte doit accueillir le Sénégal, ce vendredi 25 mars au stade international du Caire, lors du match aller du tour final des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le match sera une répétition de la finale de la CAN 2021, remportée par les Lions. Cependant, Queiroz pense que cela met plus de pression sur le Sénégal.

"Nous allons jouer une finale qui durera cinq jours pour décider qui se qualifiera pour la Coupe du monde", a déclaré le sélectionneur de l'Egypte, llors de la conférence de presse d'avant-match.



« Ce à quoi je pense, ce sont les décisions que je vais prendre à l'entraînement (ce soir). Nous avons de bonnes chances de nous qualifier et nous voulons profiter du moment.



"L'objectif de demain ne sera pas de profiter du football, nous devrons être bien préparés et supporter beaucoup de pression. Le 12e joueur, les supporters égyptiens, aura un gros rôle à jouer si on veut gagner. Heureusement, nous avons un bon groupe de joueurs qui consacrent tous leurs efforts au service de l'équipe nationale. Nous voulons profiter des expériences acquises lors de la Coupe Arabe et de la Coupe d'Afrique des Nations. J'ai vu l'enthousiasme et la concentration des joueurs, et cela pourrait nous mener à gagner ce match."



"Nous jouons contre nous-mêmes"



"Nous jouons contre nous-mêmes, pas contre la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, et nous voulons que chaque joueur améliore son dernier match. Gagner dépend de l'entraînement, et nous avons 23 joueurs prêts à participer demain, donc nous ne sommes pas inquiets à ce sujet. La pression est de choisir les 11 meilleurs joueurs pour débuter le match et c'est super que tout le monde soit prêt. Ce ne sera pas un match, nous jouerons juste le match aller demain. La différence entre cela et un match normal est que vous jouez deux mi-temps sur des terrains différents."



"Rien n'est facile dans le football"



"Maintenant, nous devons préparer le premier match mais rien ne sera décidé après et ce n'est pas normal dans le football. Une fois la première mi-temps terminée, ce ne sera pas le résultat final et il faudra être prêt pour la seconde mi-temps à Dakar. Dans le football, rien n'est facile. Il faut comprendre que les choses ne sont pas faciles pour nous ni pour les joueurs.



Nous jouerons dans des circonstances différentes au Sénégal, et il en va de même pour notre adversaire ici au Caire. Quoi qu'il en soit, le plus important sera l'effort sur le terrain, et cela ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin du soutien des supporters pour faire un bon match."



"Le Sénégal champion d'Afrique et ça nous enlève la pression"



"Dès le premier jour, j'ai dit que nous étions ici pour nous qualifier pour la Coupe du monde en mars. Nous avons commencé le défi il y a six mois et maintenant nous n'avons rien à perdre. Le Sénégal est champion d'Afrique et qualifié pour la Coupe du monde, et c'est quelque chose en notre faveur car cela nous enlève la pression. Mentalement, l'Égypte sera meilleure que le Sénégal tant que nous travaillerons comme une unité et comme une seule famille.



Demain, nous voulons marquer plus de buts qu'eux et continuer notre bonne performance défensive et ne pas encaisser de buts et atteindre notre objectif. Les meilleures équipes ont un bon système défensif donc c'est difficile de marquer contre elles, alors il faut bien avancer.



Quand Mohamed Salah est sous pression, le plus important est de savoir en profiter. Nous allons devoir déplacer l'équipe autour de lui, et le match ne sera pas entre Salah et Mane. Il est normal qu'ils (Sénégalais) se concentrent sur Salah, El-Sulya ou Zizo. Le plus important est de savoir comment déplacer le ballon", a-t-il conclu.

