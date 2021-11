jeudi 18 novembre 2021 • 111 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Quand Samuel Eto’o décide, il y a très peu de personnes ou d’aléas qui sont capables de lui faire changer d’avis. Ce 17 novembre 2021, tel que ses portes-paroles avaient indiqué, l’ancien goléador des Lions Indomptables a déposé sa candidature au siège de la Fécafoot.

Il aura dû composer avec les vents contraires venant de la CAF et de la FIFA dont le point cumulant aura été la rencontre entre les deux principaux candidats et les patron du football mondial à Kinshasa. Eto’o avait bien fait le déplacement pour dire de vives voix qu’il refusait de se rallier à Seidou Mbombo Njoya, réclamant que ce soir ce dernier qui s’allie à son humble personne.



Fidèle donc à sa réputation, Samuel Eto’o va foncer pour décrocher le siège le plus puissant du football camerounais. Mais les dirigeants politiques redoutent cette candidature d’une « personne peu prévisible », qui est capable de changer d’avis aussi vite qu’on retourne une pièce de 25 francs CFA.



Sa personnalité divise, parfois de manière brutale. Il pense cependant être l’homme de la situation, lui qui a gagné tout ce qui aurait pu l’être, en club, en sélection. Seul un trophée de Coupe du Monde lui manque.



