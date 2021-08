samedi 7 août 2021 • 305 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le candidat à la présidence de la Fédération sénégalaise de football, Mady Touré garde la sérénité, a constaté notre envoyé spécial au CICAD, lieu qui abrite l'Assemblée Générale.

Assis aux cotés de quelques membres de son équipe, l'adversaire de Me Augustin Senghor est arrivé peu après le début de la cérémonie protocolaire c'est-à-dire vers 11h43 au moment où le Ministre des Sports déclarait ouverte l'Assemblée générale élective. Néanmoins, nous avons vu un Mady Touré très serein et calme. De son côté, Me Senghor qui brigue un quatrième mandat, a appelé à des élections positives.