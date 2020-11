vendredi 13 novembre 2020 • 48 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les nations qui ont joué, ce jeudi, ont connu des fortunes diverses, à l’occasion de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022.

L’Algérie s'impose face au Zimbabwe

Qui arrêtera les champions d’Afrique en titre ? Après deux journées et deux victoires, l’Algérie était en tête du groupe H. La voilà qui enchaîne un troisième succès dans le cadre de ces éliminatoires de la CAN 2022. Si les trente premières minutes ont été un peu ennuyantes, sans compter le quart d'heure de retard pour le coup d’envoi, la suite sera digne du rang de cette équipe qui maîtrise son sujet depuis l’arrivée de coach Djamel Belmadi. Même si les Fennecs ont raté quelques occasions.

Après une frappe de Sofiane Feghouli des 25 mètres repoussée par le gardien du Zimbabwe, Baghdad Bounedjah, en renard des surfaces, reprend le ballon et trompe le gardien (31e). Juste avant, l’attaquant du Al Sadd SC au Qatar avait déjà tenté une frappe cadrée.

Riyad Mahrez passeur et buteur

Sofiane Feghouli profite d’un magnifique centre de Riyad Mahrez pour doubler la mise d’une tête plongeante (43e). En moins de 15 minutes les Fennecs font la différence au Stade du 5-Juillet.

Pourtant, on se souvient que lors de la CAN 2017 au Gabon, les Algériens avaient largement été accrochées par le Zimbabwe lors de la phase de groupe. Mahrez avait égalisé en fin de rencontre (2-2) pour éviter l’humiliation. La première rencontre de la CAN 2017 pour les Algériens avait failli tourner au fiasco à Franceville. Mahrez avait sauvé les meubles.

« Cela fait longtemps qu’on nous considère comme étant une grande équipe, mais moi, je dis qu’on ne l’est pas encore », avait lâché à notre micro Carl Medjani. Passeur sur le deuxième but, Mahrez s’offre son 17e but en sélection ce soir en se jouant de deux défenseurs (67e). À la 80e minute, Tino Kadewere réduit tout de même le score pour le Zimbabwe.

La Zambie engrange ses premiers points

De l’eau a coulé sous les ponts depuis la CAN 2017 et les choses ont bien changé. Aujourd’hui, les Verts viennent de s’offrir leur 21e victoire d’affilée. La dernière défaite de l’Algérie remonte à octobre 2018 au Bénin. Et après trois journées, ils ont presque un pied en phase finale de la CAN 2021.

Dans l’autre rencontre de ce groupe, la Zambie, vainqueur de la CAN en 2012, a inscrit ses trois premiers points face au Botswana (2-0). Tumisang Orebonye a ouvert le score pour le Botswana mais la Zambie est revenue juste avant la pause par Enock Mwepu. Au retour des vestiaires, Collins Sikombe a doublé la mise pour la Zambie.

Le Cameroun écrase le Mozambique

Déjà qualifié en tant que pays-hôte, le Cameroun, à Douala au Stade Bepanda, comptait bien tenir son rang de grande nation du football africain face au Mozambique. Sans les titulaires habituels comme Michael Ngadeu, Collins Fai ou encore le capitaine Eric Maxim Choupo-Moting resté en Allemagne, les Lions Indomptables ont dominé une partie de la première période sans vraiment trouver la solution à l’image de cette passe dans la surface de Nicolas Ngamaleu pour Karl Toko-Ekambi (26e). À la 33e, Vincent Aboubakar peut enfin ouvrir le score mais se fait tacler dans la surface. Le joueur du Besiktas finit par trouver la faille en déviant de la tête une reprise de volée de Christian Bassogog (37e).

Le Mozambique perd la tête du groupe

Le Mozambique, qui n’a pas participé à une phase finale depuis une décennie, invaincu lors des deux premières journées (1 victoire et un nul), rentre aux vestiaires sans avoir vraiment inquiété les Camerounais durant les quarante-cinq premières minutes.

Et dès le début de la seconde période, Aboubakar double la mise en profitant d’un ballon qui traîne dans la surface (47e). Dix minutes, Zambo Anguissa triple la mise sur corner. Le Mozambique finit par réduire le score grâce à un ballon lobé de Kamo-Kamo Cumbane à la 74e minute. Mais Clinton Njie d’une frappe du droit juste à l’extérieur de la surface remet les pendules à l’heure (80e).

Avec cette défaite, le Mozambique rate l’occasion de rester en tête de sa poule. Dans l’autre rencontre du groupe, le Cap Vert visait une première victoire face au Rwanda après ses deux nuls lors des deux premières journées. Les deux nations n’ont pas réussi à se départager et la rencontre s’est terminée par un nul (0-0).

La Côte d’Ivoire se relance en dominant Madagascar

Le choc entre la Côte d’Ivoire, géant d’Afrique à la poursuite de son lustre d’antan, et Madagascar, l’équipe montante du continent, a tenu toutes ses promesses. Mais il a fallu tout de même attendre la seconde période pour voir cette rencontre démarrer véritablement avec deux équipes enfin décidées à faire honneur à l’affiche. Pendant longtemps en effet, le match s’est joué dans une atmosphère crispée due (peut-être) au retard d’un quart d’heure provoqué par la pluie à Abidjan ou (certainement) la pression sur les épaules des Ivoiriens dos au mur après leur défaite surprise en Éthiopie lors de la deuxième journée (2-1).

Pour ne rien arranger, les hommes de Sébastien Baumelle perdent leur attaquant Jonathan Kodja dès la 23e minute de jeu. Celui-ci est remplacé par Sebastien Haller pour sa première sélection.

Revanche dans cinq jours…

Les Ivoiriens ont donc pris le match par le bon bout au début de la seconde période et leurs bonnes intentions offensives sont très vite récompensées par l’ouverture du score de Gervinho qui profite d’un ballon contré de Max-Alain Gradel pour battre Adrien Mgluin (48e). Moins de dix minutes plus tard, Gradel s’illustre de nouveau pour servir Sébastien Haller qui inscrit de la tête son premier but sous les couleurs ivoiriennes. L’ancien international Espoirs français permet ainsi aux Éléphants de faire le break juste avant l’heure de jeu (55e).

La révolte Malgache ne se fit pas attendre avec la réduction du score de Voavy sur une belle frappe croisée (59e). Les Barea frôlent même l’égalisation sur un coup franc bien exécuté par Andria Carolus (71e), mais ce sont bien les Ivoiriens qui auront le dernier mot dans ce choc du groupe K.

Les Éléphants se relancent et reviennent à hauteur des Malgaches en tête du groupe. Le match retour prévu le 17 novembre promet une belle revanche.

Le Burkina assure devant le Malawi

Vite fait et bien fait ! Il n’a fallu que deux minutes de jeu au Burkina pour ouvrir le score et 25 minutes pour plier la rencontre face à un Malawi cueilli à froid à Ouagadougou. L’attaquant des Étalons Lassina Traoré s’est chargé de tout ou presque avec un doublé (2e et 25e) qui a mis ses coéquipiers sur de bons rails. Le joueur l’Ajax a même manqué un beau triplé en ratant un penalty à la 63e. Les Étalons ont eu quand même quelques minutes de stress après la réduction du score sur penalty de Gerald Phiri (81e) avant que Bryan Dabo ne mette fin au suspense dans les arrêts de jeu (90+3).

Tenu en échec par l’Ouganda lors la première journée, vainqueur au Soudan du Sud lors de la deuxième, le Burkina est en bonne voie pour retrouver la CAN après avoir manqué celle de 2019. Avec 7 points, les Étalons sont leaders du groupe B avec une meilleure différence de buts que l’Ouganda.

Un peu plus tôt, l’Ouganda a en effet assuré le service minimum face au Soudan du Sud (1-0) grâce à un but de Halid Lwaliwa (86e). Les Cranes ont véritablement souffert face à la lanterne rouge du groupe avant d’être délivrés par leur défenseur à moins de cinq minutes de la fin du match.

Le Gabon mate la Gambie et prend la tête du groupe D

Dans un groupe où la République démocratique du Congo est le favori désigné, le match des outsiders entre le Gabon et la Gambie a pris des allures de choc entre deux équipes qui avaient récolté quatre points en deux journées. Les Panthères n’ont pas laissé passer leur chance en s’imposant à Libreville pour prendre leurs distances sur de surprenants Gambiens combatifs jusqu’au bout.

Les hommes de Patrice Neveu sont venus à bout des Scorpions grâce à leurs leaders offensifs : Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Le premier a profité d’une série de contres favorables pour ouvrir le score dès la 8e minute. Le second a doublé la mise en reprenant un centre au second poteau (55e) comme un bon renard des surfaces.

Les Panthères ont longtemps dominé avant de baisser le pied après l’heure de jeu permettant à la Gambie de se montrer dangereuse. Les Scorpions parviennent à réduire le score par Bubacar Jobe (81), mais la défense gabonaise ne cèdera pas une seconde fois.

C’est un succès important pour le Gabon, absent de la CAN 2019 et qui peut rêver d’un retour sur la grande scène africaine, avec une place de leader à mi-parcours dans ces éliminatoires. Les Gambiens, eux, auront l’occasion de prendre leur revanche à Banjul dès le 16 novembre. En attendant, les regards se tournent vers le favori de cette poule D, la RDC, troisième du groupe avec seulement deux points en deux journées. Samedi 14, les Léopards reçoivent l’Angola et la victoire est impérative pour se relancer.

