iGFM (Dakar) Battus respectivement au Soudan (2-1) et à domicile par le Mozambique (0-1), la RD Congo et le Bénin, déjà absents de la précédente édition, ont subi une deuxième défaite consécutive dans les éliminatoires de la CAN 2023.

Soudan 2-1 RD Congo (Groupe I)



Dans ce duel entre deux sélections battues lors la 1ère journée, c’est le Soudan qui a tiré son épingle du jeu. Durant une entame de match perturbée à la télévision par un problème de signal, Abdelrahman lançait parfaitement Bakhet dans le dos d’Idumba pour l’ouverture du score (1-0, 16e). Dès lors, les Léopards dominaient totalement la partie et poussaient pour égaliser. A l’image de cette reprise de Kebano dans les gants du portier adverse puis de ce centre contré de Meschack, les hommes d’Hector Cuper avaient toutefois tendance à confondre vitesse et précipitation et peinaient à se procurer de véritables occasions malgré leur onze une nouvelle fois très offensif sur le papier avec 4 attaquants.



La menace se rapprochait du but soudanais en seconde période mais Malango puis Bolingi manquaient des buts tout faits sur coups de de pied arrêtés. Le manque de réalisme des Congolais était finalement puni lorsqu’Abdelrahman pliait définitivement le match après un une-deux avec Mohamed (2-0, 86e). La réduction du score de Bolingi intervenait ensuite beaucoup trop tardivement (2-1, 90e+3). Avec 4 points de retard sur le Gabon et la Mauritanie, qui ont fait 0-0 un peu plus tôt, la phase finale s’éloigne à nouveau pour la RDC… Les jours de Cuper pourraient être comptés…



Bénin 0-1 Mozambique (Groupe L)



Grosse déception aussi pour le Bénin. Après la défaite au Sénégal (3-1), les Ecureuils ont de nouveau chuté, cette fois de manière très inattendue, à domicile face au Mozambique (0-1). Sur un centre du défenseur de l’Atletico Madrid, Reinildo, Catamo a inscrit le seul but de la partie avant la pause d’une reprise au point de penalty (1-0, 38e). Les hommes de l’intérimaire Moussa Latoundji ont beaucoup poussé ensuite. En vain. Le Mozambique et la 2e place se trouvent déjà 4 à longueurs pour les Béninois…



Gabon 0-0 Mauritanie (Groupe I)



Si valeureux en étant décimé samedi en RD Congo (1-0), le Gabon s’est en revanche montré poussif et peu inspiré en se trouvant au complet contre la Mauritanie (0-0) ce mercredi à Franceville. Malgré les retours dans le onze de Bouanga, Palun ou encore Boupendza, les Panthères ne jamais parvenues à emballer le match. Palun, d’une tête non cadrée avant la pause, puis Bouanga, d’un centre-tir expédié dans les gants de Niasse, se sont bien procurés quelques situations. Mais c’était trop peu pour tromper la défense adverse et enchaîner. Contraints de partager la tête de leur groupe avec les Mourabitounes, les hommes de Patrice Neveu signent une mauvaise opération alors qu’ils pouvaient faire le break en attendant Soudan-RDC dans la soirée.



Congo 1-0 Gambie (Groupe G)



En quête de pardon après sa déroute au Mali (4-0), le Congo a frappé un grand coup en s’offrant le scalp de la Gambie (1-0) à Brazzaville. Un but du milieu Antoine Makoumbou (74e), passé par Monaco et Ajaccio, a suffi au bonheur des hommes de Paul Put. Au moment du tirage au sort, la dynamique entre les deux sélections semblait inverse et ce sont presque les Gambiens, quarts de finaliste de la précédente édition qui partaient favoris. Le duel entre les deux sélections se révélera finalement plus serré que prévu. Le leader malien affronte le Soudan du Sud jeudi dans l’autre match du groupe.



