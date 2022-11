mardi 29 novembre 2022 • 210 lectures • 0 commentaires

iGFM (DOHA) S'il est élu homme du match, ce mardi, lors du match contre l'Equateur, c'est parce que Koulibaly a été énorme en inscrivant le but de la victoire du Sénégal.

C'est ce qu'on appelle une performance massive. Ce soir, au stade international Khalifa, Koulibaly s'est comporté en vrai capitaine en offrant la qualification à son équipe, pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde "Qatar 2022". Un but inscrit juste après l'égalisation de l'adversaire, a permis aux champions d'Afrique de retrouver ce stade de la compétition 20 ans après. Mieux, ses chiffres parlent en sa faveur. En effet, face aux Equatoriens, le rock a touché 54 ballons, dégagé 10 fois et remporté 7/7 des duels au sol. Mieux, Kalidou a réussi 4 tacles, gagné 3 duels aériens et 2 interceptions. Sans oublier le but victorieux. Le capitaine a bel et bien porté son équipe.



Mamadou Salif GUEYE (Envoyé Spécial à DOHA, QATAR)