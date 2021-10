vendredi 1 octobre 2021 • 83 lectures • 0 commentaires

Sport 51 mins Taille

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a confirmé, ce vendredi, en conférence de presse, avoir prolongé son contrat pour les deux prochaines années.

"Effectivement, j'ai prolongé pour 2 ans mon contrat. Dans le contrat, il y a des objectifs futurs et je suis fier et content. C'est la forme d'une reconnaissnce du travail bien fait. Nous sommes aussi conscients qu'il faut toujours la gagne et d'autres victoires. Les objectifs sont la victoire finale à la CAN et la qualification à la Coupe du monde. On veut aussi une progression de l'équipe. Cela passe par renforcer cette équipe", a expliqué le coach des Lions du Sénégal, à l'occasion de la publication de la liste des joueurs pour les deux prochaines journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le 9 octobre 2021, le Sénégal recevra la Namibie, à Thies, avant d'aller en Afrique du Sud pour le match retour. Bouna Sarr et Bamba Dieng ont été convoqués pour la première fois avec les Lions du Sénégal.