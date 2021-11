vendredi 5 novembre 2021 • 674 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Après Bouna Sarr, c'est autour de Pape Gueye de découvrir l'équipe du Sénégal. Le milieu de l'Olympique de Marseille a été convoqué avec les Lions pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Aliou Cissé dévoile les dessous d'une convocation.

C'est fait. Pape Alassane Gueye est Lion. Le joueur marseillais a été appelé avec le Sénégal pour la première fois pour les matches de qualification à la Coupe du monde 2022, le 11 novembre au Togo puis face au Congo le 14 à Thies. C'est la grande nouveauté d’un groupe qui s’est étoffé depuis la finale perdue de la CAN 2019 contre l’Algérie (0-1). Ce, après la convocation de Bouna Sarr, en octobre dernier. Les dessous d'une première convocation avec l'entraîneur national.



De longues discussions



"On ne se cache pas, cela fait un bon bout de temps qu’on est derrière lui. Pape est un garçon à qui on a laissé du temps pour réfléchir sur sa décision et aujourd’hui, il a donné son aval. Maintenant je pense qu’il peut beaucoup nous apporter au regard de ce qu’il fait dans l’entrejeu de Marseille. Il a une marge de progression et venir en équipe nationale peut beaucoup l’aider et nous aider aussi", a dit Cissé, à l'occasion de la publication de la liste de 25 joueurs.



Des joueurs de classe mondiale, des ballons d'Or, la CAN, le Mondial...



"C'est un joueur de qualité, performant, qui joue dans un club, Marseille. Même si je supporte le PSG (Rire...). Pape, j'ai parlé avec lui car c'est la Fédération qui m'a permis de me déplacer pour aller lui parler. Je lui ai parlé du projet de l'équipe du Sénégal, qui est numéro 1 en Arrique. Il y a eu des ballons d'Or au Sénégal et des joueurs de classe mondiale", a révélé Cissé, en conférence de presse, ce vendredi. "Nous allons disputer la Coupe d'Afrique. Nous avons aussi envie de retourner en Coupe du monde", a jouté le technicien sénégalais, indiquant que le joueur de 22 ans a réfléchi après avoir pris la décision de porter le maillot du Sénégal."Il m'a dit qu'il connaît les joueurs, nos ambitions. Donc, s'il retrouve son niveau intéressant, nous aussi , je pense qu'il pourra nous apporter beaucoup. Mais, c'est à lui de se battre pour jouer", a-t-il laissé entendre.



Déjà qualifiés pour les matches de barrages en mars, les hommes de Cissé vont peaufiner leurs automatismes avant de s’attaquer à la CAN au Cameroun (9 janvier-6 février). Après avoir décroché la qualification lors de la 4ème journée grâce à un sans-faute, la première nation africaine au classement FIFA jouera contre le Togo jeudi 11 Novembre à Lomé avant de recevoir le Congo lors de la dernière journée le 14 Novembre, à 19h00 GMT, au Stade Lat Dior de Thiès. Des matchs qu'Aliou Cissé veut remporter pour mieux préparer la CAN.

