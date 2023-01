jeudi 19 janvier 2023 • 274 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Eric Bailly, auteur d'une intervention dangereuse sanctionnée d'un carton rouge direct lors de la qualification de l'OM face à Hyères (2-0) en 32e de finale de la Coupe de France, a écopé de sept matches de suspension de la part de la Commission de discipline de la FFF.

C'est un geste qui coûte très cher à Eric Bailly. Exclu face à Hyères (2-0) en 32e de finale de la Coupe de France pour une intervention très dangereuse sur Moussa N'Diaye, transporté ensuite à l'hôpital, le défenseur de l'OM a écopé de sept matches ferme selon les informations de La Provence et confirmées par l'AFP. Bailly a déjà purgé deux de ces sept matchs de suspension, contre Troyes et Lorient en championnat. Il va également manquer le 16e de finale de Coupe de France prévu vendredi contre Rennes ainsi que les matchs de L1 face à Monaco, Nantes et Nice.



La commission de discipline de la FFF a donc tranché ce jeudi, même si aucun communiqué n'a encore été diffusé. "Pour moi, c'est un peu exagéré mais il faut l'accepter. On a des ressources à son poste et il a déjà purgé deux matchs, ça sera déjà le troisième demain", a réagi l'entraîneur marseillais Igor Tudor en conférence de presse. "Je ne peux pas dire grand-chose. Il faut accepter. Mais je sais comment est Eric et il n'a jamais eu l'intention de faire mal. Le plus important est que notre collègue de Hyères aille bien et soit sorti de l'hôpital", a de son côté déclaré Leonardo Balerdi.