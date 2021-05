dimanche 2 mai 2021 • 46 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Eumeu Sène n'écarte pas Gouy Gui. Le lutteur a indiqué samedi, dans Quartier Général qu'il est prêt à affronter le prochain adversaire de Reug Reug.

"Mon combat contre Gouy Gui est possible. Si on me le pose, je vais accepter ce combat. Je suis un lutteur et mon métier reste la lutte. J'ai appris qu'il y a des discussions pour que je puisse affronter Gouy Gui. Donc, si c'est possible cette année, je serai prêt", a-t-il déclaré.

Battu récemment par Lac 2, Eumeu a par ailleurs réaffirmé qu'il ne pas affronter Balla Gaye 2 qu'il a battu à deux reprises. Le leader de l'école de lutte Tay Shinger a soutenu que Balla doit affronter Boy Niang 2 qu'il considère comme son petit frère. Donc, il préfère affronter un autre que Balla Gaye 2. Ce, même si beaucoup l'appellent pour qu'il donne une troisième chance au lutteur de Guédiawaye.