iGFM - (Dakar) Le combat devant opposer Eumeu Sene de l’écurie Ty Shinger à Lac de Guiers 2 de l’écurie Walo se tiendra ce 04 avril 2021 à l’arène nationale. A moins de dix jours de ce choc de titans le promoteur fait le point.

Joint par iGFM, Gaston Mbengue révèle: «Je suis sur l’événement et le plan de communication commence ce samedi avec un triplex entre les lutteurs, l’animateur Bécaye Mbaye et moi». De plus, les lutteurs se feront face à la presse mardi prochain pour davantage vendre le combat, même si Eumeu Sene et Lac de Guiers 2 ne sont pas connus pour être de grands faiseurs de show.

Pour ce combat du 04 avril, le promoteur, Gaston Mbengue, précise que le stade ne sera rempli qu’à moitié. Et donc, pour le public, «seuls 50% auront accès à l’intérieur du stade pour pouvoir respecter les mesures barrières dues à la pandémie». Quant à la retransmission en direct du combat, la 2stv s’en chargera. Elle donnera le signal à la Sen tv et à Itv. Les sénégalais de la diaspora, eux, devront payer en faisant recours le fameux perperview pour regarder le combat.

«Les sites internet n’auront pas accès à l’intérieur du stade, il n’y aura pas de snap ni rien pour envoyer aux gens de la Diaspora. Tous les signaux de la 2stv, Sen tv et itv sur canal seront coupés jusqu’à la fin du combat. Nous avons pris toutes les mesures pour que tout se passe bien», précise-t-il.

KHADY FAYE