lundi 15 mars 2021 • 97 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Dernier de son groupe, Teungueth FC est toujours en quête de sa première victoire en Ligue africaine des Champions. Le club sénégalais affronte, le Mouloudia Club d'Alger, ce mardi (19h), en Algérie, pour le compte de la 4e journée marquant le début de la phase retour. Le spécialiste Abatalib Fall a donné des pistes aux hommes de Youssouph Dabo pour une revanche sur les Algériens vainqueurs à l'aller (1-0).

"Ce sera difficile mais pas impossible pou eux. Si on prend le cas de l'équipe de TFC, elle doit impérativement gagner pour recoller au peleton, car elle n'a pas encore gagné que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Mais, toutes les conditions sont réunies et il faudra mettre tous les atouts de leurs côtés pour gagner à l'extérieur même si ce sera difficile. C'est une équipe qui a un réel potientiel."





"Jouer avec plus de maturité"





"Tous les points perdus, je pense que c'est par manque d'expérience. Donc, s'ils arrivent à jouer avec plus de maturité et que les joueurs prennent conscience de leurs capacités et possibilités, je pense que même à l'extérieur, ils peuvent s'imposer.





Donc, c'est possible même si ce sera difficile. Il faut trouver les moyens de perforer pour aux moins ne pas sortir par la petite porte malgré une première participation en Ligue des champions."





