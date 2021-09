vendredi 17 septembre 2021 • 156 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La 25é édition de l'Afrobasket féminin démarre, ce samedi, à Yaoundé (Cameroun). La succession du Nigéria sera ouverte dès 10h GMT avec le match entre le Sénégal et la Guinée.

Onze des douze équipes nationales issues des quatre coins de l'Afrique sont déjà arrivées à Yaoundé, avec comme ambition de mettre fin à quatre années de domination du Nigeria, vainqueur des deux dernières éditions.

Le Nigeria parviendra-t-il à défendre son titre ?

Le tournoi à 12 nations débutera ce samedi 18 septembre et l'identité du champion continental sera connue au soir du 26 septembre. Tous les matchs auront lieu au Palais des Sports de Yaoundé.

Au vu des différents effectifs engagés dans l'événement biennal, celui-ci s'annonce passionnant.

FIBA.basketball vous présente tout ce qu'il faut savoir sur le FIBA Women's AfroBasket de cette année :

UNE SECONDE CHANCE POUR L'HÔTE

Le FIBA Women's AfroBasket retourne à Yaoundé pour la première fois depuis 2015. Il y a six ans, l'équipe du Cameroun emmenée par Ramses Lonlack, Priscilla Mbiamdja et Amina Njokou avait battu le Mozambique, le Mali, l'Ouganda, le Gabon, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria avant d'affronter le Sénégal en finale, dans un Palais des Sports plein à craquer.

Lors de cette journée qui semblait destinée à être la plus grande du basket féminin camerounais, le Sénégal avait brisé le rêve des hôtes en s'imposant 81-66.

Cette édition 2021 offrira au Cameroun non seulement une seconde chance de remporter son tout premier titre continental, mais aussi l'occasion de devenir le premier pays hôte à gagner le trophée à domicile depuis le Nigeria en 2005 à Abuja.

NIGERIA

Le Nigeria est clairement le favori à sa propre succession. La dernière défaite de la nation classée au 1er rang africain remonte au 2 octobre 2015, en demi-finale contre le Cameroun justement.

Depuis, les "D'Tigress" sont sur une série de 17 victoires consécutives en Afrique.

Le Nigeria, double champion en titre, tentera de devenir la première équipe à décrocher trois sacres consécutifs depuis le Sénégal entre 1974 et 1984.

Le Nigeria disputera à Yaoundé ses premiers matchs depuis les JO de Tokyo il y a deux mois.

QUEL EST L'ENJEU ?

Le but ultime pour les 12 équipes nationales sera évidemment de ramener le trophée à la maison, mais ce n'est pas tout.

En effet, les deux équipes qui atteindront la finale de ce FIBA Women's AfroBasket 2021 obtiendront les deux billets qualificatifs dévolus à l'Afrique pour les quatre Tournois de Qualification pour la Coupe du Monde Féminine FIBA 2022, qui auront lieu en février 2022.

Les tournois mettront aux prises quatre équipes chacun, les trois premières se qualifiant ensuite pour la Coupe du Monde Féminine FIBA 2022. La compétition mondiale réunira 12 nations en Australie.

UNE RÉPÉTITION DU FIBA WOMEN'S AFROBASKET 2019 ?

À l'exception de la Guinée, les onze autres équipes - Angola, Cameroun, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Égypte, Kenya, Mali, Mozambique, Nigeria, Sénégal et Tunisie - ont pris part au FIBA Women's AfroBasket 2019 à Dakar (Sénégal).

SYSTÈME DE COMPÉTITION

Les 12 pays participants ont été répartis en quatre groupes de trois équipes chacun. Les vainqueurs de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour les quarts de finale, tandis que les huit équipes restantes joueront un tour qualificatif pour accéder aux quarts de finale.

Les vainqueurs des quarts de finale disputeront ensuite les demi-finales. Les perdants prendront part aux matchs de classement des places 5 à 8.

Le match pour la 3e place et la finale auront lieu le dimanche 26 septembre.