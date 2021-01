lundi 18 janvier 2021 • 206 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) Défait avec le Barça contre l'Athletic Bilbao en finale de la Supercoupe d'Espagne, Lionel Messi a été exclu en fin de rencontre pour un geste violent envers Asier Villalibre. Il pourrait risquer jusqu'à 12 matches de suspension. Sauf si l'arbitre de la rencontre a été très clément dans son rapport...

La soirée du FC Barcelone a été très compliquée ce dimanche soir. Les Barcelonais avaient l'occasion de remporter le premier titre de l'ère Ronald Koeman puisqu'ils affrontaient l'Athletic Bilbao en Supercoupe d'Espagne. Mais il fallait se méfier de ces Basques parce qu'ils avaient éliminé le Real Madrid au tour précédent. L'exploit des hommes de Marcelino contre les Merengues a pourtant connu un écho face aux Blaugranas ce dimanche.

En effet, menés au score, les joueurs de Bilbao sont revenus à égalité dans les toutes dernières minutes de la rencontre par l'intermédiaire d'Asier Villalibre (90e) avant de prendre un avantage définitif en tout début de prolongation grâce à l'inévitable Iñaki Williams (93e). Mais Asier Villalibre a fait beaucoup de mal aux Catalans jusqu'à la toute fin de la rencontre. C'est lui qui fait expulser Lionel Messi, l'Argentin, qui a totalement dégoupillé.

Nouvelle polémique en vue ?

En toute fin de match (119e) alors que la Pulga et le Barça ne ménageaient pas leurs efforts pour revenir à égalité et espéraient arriver à la loterie des penalties, Messi passe, en dribblant, de la droite vers le centre du terrain avant de décaler sur la gauche Jordi Alba. Toutefois, après cette passe, La Pulga est retenue par Asier Villalibre et lui assène une sorte de coup de poing dans le visage. L'arbitre décide d'aller regarder les images et lui donne, finalement, un carton rouge assez mérité.

Une conduite violente qui devrait donc empêcher Lionel Messi de participer aux prochains matches du FC Barcelone qui, malgré le doublé d'Antoine Griezmann, avait bien besoin de sa star argentine. Pour ce genre d'action, Messi peut être exposé à une sanction de 4 à 12 matches, selon l'article 98 du Code disciplinaire de la fédération espagnole. Mais, Sport dévoile que selon le rapport, qui semble-t-il a été clément de la part de l'arbitre, Gil Manzano, le numéro 10 du Barça ne pourrait écoper que d'un à trois matches de suspension pour « usage excessif de la force ». Pour autant, Lionel Messi a écopé de son premier carton rouge avec le FC Barcelone ce dimanche, à 33 ans, après 753 matches. Mais si la sanction était trop clémente, une polémique naîtrait du côté du Real Madrid…

Avec Footmercato