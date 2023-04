mercredi 5 avril 2023 • 113 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le FC Barcelone accueille, ce mercredi soir (19h GMT), le Real Madrid pour la demi-finale retour de Coupe du Roi ce mercredi soir. Pour l’occasion les deux coachs devraient aligner leurs meilleurs hommes.

Les hommes de Xavi paraissent plus fort que jamais en ce moment. Auteur d’une victoire écrasante face à Elche ce week-end (4-0 alors que le Real Madrid a aussi corrigé Valladolid (6-0), la formation catalane est sur son nuage avec cette première place en Liga et cet avantage en Coupe du Roi qui offre pour le moment une place en finale face à Osasuna. Et Xavi l’a affirmé en conférence de presse, il veut absolument faire le doublé cette saison pour rattraper le raté en Coupe d’Europe.



Le Barça avec une équipe quasi-type en 4-3-3



L’ancien capitaine emblématique va d’ailleurs aligner une équipe quasi-type en 4-3-3 pour ce retour au Camp Nou. En effet, dans les buts, on retrouvera Ter Stegen. Le portier allemand sera protégé par une défense composée de Araujo, Koundé, Marcos Alonso qui remplace donc Christensen derrière, et Alpha Baldé. Au milieu de terrain, Sergio Busquets sera épaulé par Sergi Roberto et… Franck Kessié auteur du but vainqueur lors du dernier Clasico. Enfin en attaque, Robert Lewandowski sera également titulaire avec Gavi à gauche et Raphinha à droite.



Camavinga encore préféré à Tchouameni



Du côté du Real Madrid, Carlo Ancelotti ne devrait pas innover non plus et mettre en place son traditionnel 4-3-3. Courtois sera évidemment dans les buts. En défense, Carvajal et Nacho devraient débuter sur les couloirs avec la charnière Militão et… David Alaba, préféré à Rudiger donc. Au milieu de terrain, Camavinga serait une nouvelle fois préféré à Tchouameni pour le rôle de sentinelle. Kroos et Modric compléteront le milieu. Enfin, aucune surprise devant avec la présence de Vinicius, Valverde à droite et donc de Karim Benzema, auteur d’un triplé le week-end dernier.