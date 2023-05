Finale CAN U17 : Aly Ngouille Ndiaye, Laye Sow...Une forte délégation chez les Lionceaux

vendredi 19 mai 2023

Sport 45 mins Taille

iGFM (Dakar) Le Ministre de l'Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, son collègue de l'Urbanisme Abdoulaye Sow, l'Ambassadeur du Sénégal en Algérie, Serigne Dièye et Me Augustin Senghor, président de la FSF, ont rendu visite aux lionceaux, à quelques heures de la finale de la CAN U17 contre le Maroc.

Publié par Mamadou Salif editor