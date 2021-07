dimanche 11 juillet 2021 • 263 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) La finale de l'Euro 2020 opposant l'Italie à l'Angleterre, est prévue, ce soir (19h GMT) à Londres. Les compostions officielles des deux équipes sont tombées.

Soir de finale à Wembley ! Battue en 2000 par l'équipe de France, sur un but en or de David Trézéguet, et balayée en 2012 par l'Espagne de Xavi et Iniesta, l'Italie tente de retrouver le trophée européen 53 ans après son unique triomphe à l'Euro (1968, contre la Yougoslavie). En face, pour l'Angleterre, qui évolue une nouvelle fois à domicile, c'est une première finale dans cette compétition. Les Three Lions n'ont plus remporté de trophée majeur depuis la Coupe du Monde 1966. C'est tout un pays qui attend la délivrance.

Pour cette finale, Roberto Mancini ne change pas un 4-3-3 qui gagne. Gianluigi Donnarumma est dans les cages, avec une défense composée de Giovanni Di Lorenzo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini et Emerson. Au milieu, le trio Nicolo Barella-Jorginho-Marco Verratti sera encore présent pour alimenter le secteur offensif. Pour ce qui est de la 2e meilleure attaque du tournoi, Federico Chiesa et Lorenzo Insigne seront sur les côtés et Ciro Immobile à la pointe.

Du côté de l'Angleterre, meilleure défense du tournoi avec un seul but encaissé, Gareth Southgate conserve l'ossature observée face au Danemark. Dans son 4-2-3-1, Jordan Pickford sera dans le but protégé par Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire et Luke Shaw. Le double pivot Declan Rice-Kalvin Phillips est encore présent. La ligne de trois en soutien d'Harry Kane change un peu : Sterling est présent à gauche, Mount dans l'axe et c'est Kieran Trippier qui prend la place de Saka côté droit.

Les compositions d'équipes :

Italie : Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson - Barella, Jorginho, Verratti - Chiesa, Immobile, Insigne

Angleterre : Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Rice, Phillips - Trippier, Mount, Sterling - Kane