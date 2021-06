Dans des scènes vraiment bizarres, Rudiger a été filmé en train de se déplacer vers le dos de Pogba, puis en train de pencher la tête vers l’avant.

Il est alors apparu qu’il avait tenté de s’enfoncer les dents à travers le maillot, laissant son adversaire visiblement sous le choc et confus.

What is Rudiger doing? 😭😂😭 pic.twitter.com/dbtlwWG3Wk